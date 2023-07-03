Bursa’da yatırımlar hizmete açılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halen 17 ilçede yapımı devam 40-50’ye yakın projelerinin açılışa hazır hale geldiğini ve temmuz ayı itibariyle bu yatırımların bir bir hizmete açılacağını söyledi.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış aşamasına gelen projeler hakkında bilgi verdi.
Önceliği ulaşım projelerine veren Başkan Aktaş, Balıklıdere Köprüsü ve çevre yolu, Acemler Hürriyet bağlantı yolu ve kavşakları, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantı yolu, 3 kilometrelik Şehir Hastanesi Mudanya yolu bağlantısı, Esenevler Kavşağı Erdoğan Cadde bağlantı düzenlemesi ile Stadyum Soğukkuyu bağlantı Köprüsü’nün kısa süre içinde tamamlanıp, hizmete açılacağını söyledi.
Başkan Aktaş’ın açılışını müjdelediği yatırımlardan bazıları şöyle:
“Çekirge Teras Projesi, Büyükorhan, Orhaneli ve Karacabey itfaiye binaları, Bayraktepe Sosyal Tesisleri Yeşil Türbe çevre düzenlemesi, Arabayatağı Pazar alanı, Ümitalan Mahalle Konağı, İznik Roma Tiyatrosu restorasyonu, 8 yeni Anakucağı, Gülbahçe Meydan ve Aile Sağlık Merkezi, Havuzlu Park, Karacabey Kültür Merkezi, Cerrah Spor Tesisleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Hasköy Mesire Alanı, Demirtaş Parkı, Orhangazi Şehit Erhan Öztürk Parkı, Yenibağlar Spor Tesisi, Akçalar futbol sahası, Demirtaş Spor Tesisleri, Atıcılar Okçuluk Tesisi, Büyükorhan Düğün Salonu ve meydan projesi, Ziraat Mektebi, Hanlar Bölgesi, Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisi, Gürsu Yenidoğan Gençlik Merkezi, Osmangazi Panayır Spor Tesisleri, Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi, Uludağ Üniversitesi Gençlik Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Bölgesi Gasilhane ve Defin Hizmetleri binası.”