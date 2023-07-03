Bursa’da yatırımlar hizmete açılıyor

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merke­zi’nde düzenlenen bayramlaşma töre­ninde konuşan Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Alinur Aktaş, açılış aşamasına gelen projeler hakkında bilgi verdi.

Önceliği ulaşım projelerine veren Başkan Aktaş, Balıklıdere Köprüsü ve çevre yolu, Acemler Hürriyet bağlantı yolu ve kavşakları, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantı yolu, 3 kilometrelik Şehir Hastanesi Mudanya yolu bağlantısı, Esenevler Kavşağı Erdoğan Cadde bağlantı düzenlemesi ile Stadyum Soğukkuyu bağ­lantı Köprüsü’nün kısa süre içinde tamam­lanıp, hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Aktaş’ın açılışını müjdelediği ya­tırımlardan bazıları şöyle:

“Çekirge Teras Projesi, Büyükorhan, Or­haneli ve Karacabey itfaiye binaları, Bay­raktepe Sosyal Tesisleri Yeşil Türbe çevre düzenlemesi, Arabayatağı Pazar alanı, Ümitalan Mahalle Konağı, İznik Roma Ti­yatrosu restorasyonu, 8 yeni Anakucağı, Gülbahçe Meydan ve Aile Sağlık Merkezi, Havuzlu Park, Karacabey Kültür Merkezi, Cerrah Spor Tesisleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Hasköy Mesire Alanı, Demirtaş Parkı, Orhangazi Şehit Er­han Öztürk Parkı, Yenibağlar Spor Tesisi, Akçalar futbol sahası, Demirtaş Spor Tes­isleri, Atıcılar Okçuluk Tesisi, Büyükorhan Düğün Salonu ve meydan projesi, Ziraat Mektebi, Hanlar Bölgesi, Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisi, Gürsu Yenidoğan Gençlik Merkezi, Osmangazi Panayır Spor Tesisleri, Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi, Uludağ Üniversitesi Gençlik Mer­kezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Bölgesi Gasilhane ve Defin Hizmetleri binası.”