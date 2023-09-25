Bursa’da lezzet şöleni yaşandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali, damaklarda unutulmaz tatlar, hafızalarda keyifli anlar bıraktı. Geçtiğimiz yıl 3 günde 400 bin ziyaretçiye ulaşan festival, bu yıl kendi rekorunu kırıp, 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temalı Gastronomi Festivali’nde vitrine çıktı. Renkli kortej yürüyüşü ile başlayan festival kapsamında dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park, festival süresince Bursalıların akınına uğradı. Bursa’nın marka lezzetlerinin yanında farklı yörelere ait geleneksel tatlar da Bursalılarla buluştu. Bursa Gastronomi Festivali’ni değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu yıl ikincisinde geçen yıla göre daha fazla misafiri ağırlama imkanına sahip olduk. Gerek şehir dışından, gerek yurt dışından katılan misafirlerimizin oluşturduğu bu kalabalıkların şehrimizin cadde ve sokaklarına, gastronomi sektörüne çok ciddi yansıdığına şahit olmaktan dolayı son derece mutluyum. ‘Bursa çok güzel, sen de gelsene dedik’ ve çağrımıza da bütün ülke insanı, hatta yurt dışından bile dostlarımız cevap verdiler. Ve yine Bursa dolu dolu günleri yaşadı. Şimdiden daha üçüncüsünün heyecanıyla alakalı hem katılımcılarımız hem de beraberinde buradan istifade eden insanlar çok meraklılar biliyorum. Ama unutmayın ki Bursa 3 gün değil 365 gün gastronomi şehridir” dedi.