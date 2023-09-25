Bursa’da lezzet şöleni yaşandı

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Bü­yükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gas­tronomi’ temalı Gastronomi Fes­tivali’nde vitrine çıktı. Renkli kor­tej yürüyüşü ile başlayan festival kapsamında dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park, festival sü­resince Bursalıların akınına uğ­radı. Bursa’nın marka lezzetlerinin yanında farklı yöre­lere ait geleneksel tatlar da Bur­salılarla buluştu. Bursa Gastro­nomi Festivali’ni değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ali­nur Aktaş, “Bu yıl ikincisinde ge­çen yıla göre daha fazla misafiri ağırlama imkanına sahip olduk. Gerek şehir dışından, gerek yurt dışından katılan misafirlerimizin oluşturduğu bu kalabalıkların şehrimizin cadde ve sokaklarına, gastronomi sektörüne çok ciddi yansıdığına şahit olmaktan do­layı son derece mutluyum. ‘Bursa çok güzel, sen de gelsene dedik’ ve çağrımıza da bütün ülke insanı, hatta yurt dışından bile dostlarımız cevap verdiler. Ve yine Bursa dolu dolu günleri yaşadı. Şimdiden daha üçüncü­sünün heyecanıyla alakalı hem katılımcılarımız hem de berabe­rinde buradan istifade eden in­sanlar çok meraklılar biliyorum. Ama unutmayın ki Bursa 3 gün değil 365 gün gastronomi şehridir” dedi.