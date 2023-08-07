Bursa’da doğalgaz zirvesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Biriminin üst düzey yöneticileri, Bursa’da devam eden ve planlanan doğalgaz yatırımlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Bursa’yı alt ve üst yapı yatırımlarıyla sağlıklı bir geleceğe taşıyacak adımlar bir bir atılıyor. Dağ ilçeleriyle birlikte Bursa’nın tamamının doğalgaz hizmetiyle buluşması için önemli adımlar atılırken, devam eden ve kısa vadede planlanan doğalgaz yatırımları Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda değerlendirildi. Bursa’daki doğalgaz kapsamını genişletmeye yönelik toplantının ardından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaklaşık üç yıl önce milletvekillerimizin meclisteki özel gayretleriyle, imarsız bölgelerin doğalgaza kavuşturulmasıyla alakalı karar alınmıştı. Biraz ilçe belediyelerimizin gayretleri, biraz da Bursagaz firmasının fedakarlıklarıyla geldiğimiz noktada birçok yeri halletmiş durumdayız. Mevcut eksikler ve aksaklar nelerdir? 2024 ve sonrasıyla alakalı yatırımlarla ilgili neler yapılır? noktasında gayet güzel istişareler oldu. Artık 17 ilçemizin tamamında 2021’den beri doğalgaz var. Bu kapsamın daha da genişletilmesi için neler yapılabilir? Bu zor sürece rağmen onları istişare ettik” dedi