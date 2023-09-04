Bursa mutfağı geleceğe taşınacak

Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak amacıyla, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 3 günde 400 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı Bursa Gastronomi Festivali’nin ikincisi 15-17 Eylül tarihleri arasında Merinos Park’ta yapılacak.

‘Yeşil Bursa Yeşik Gastronomi’ temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir konuya öncülük ve aracılık etmek, bu işin arkasında olmak bizim için son derece büyük mutluluk. Bursa sahip olduğu tüm değerlerin yanında aynı zamanda bir tarım şehri. Dolayısıyla bu yıl özellikle temamızı ‘Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi’ olarak belirledik. Lütfen hep beraber sahip çıkalım, çok daha güzele taşıyalım ve bunu bir çığ misali büyütelim, geliştirelim” dedi.