Bursa, Avrupa’nın ‘Yeşil Şehirler Ağı’nda
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na giren Türkiye’den 5’inci şehir olan Bursa’ya gelecek 50 yıl su sorunu yaşatmayacak Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesini sağlayacak proje, EBRD kredisi ile hayata geçirilecek.
İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi noktasında da önemli bir mesafe kat etti. Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 67 kilometre ana isale hattı ve toplamda 21 bin metreküp kapasiteli 3 adet içme suyu deposunun yapılacağı yaklaşık 150 milyon euroluk projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, EBRD’den 75 milyon euroluk kredi sağlandı. Bursa’nın gelecek 50 yıl boyunca içme suyu sorunu yaşamasının önüne geçecek dev projenin finansmanıyla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi ile EBRD arasında sözleşme imzalandı. Ayrıca Bursa’nın, EBRD Yeşil Şehirler Programı’na dâhil edilmesiyle ilgili mutabakat anlaşmasına ve feragat sözleşmesi de imza altına alınmış oldu.
Hem Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması projesi hem de Yeşil Şehirler Mutabakat ve Feragat Sözleşmesi Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı.