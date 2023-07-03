Bursa, Avrupa’nın ‘Yeşil Şehirler Ağı’nda

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konu­sunda altyapının yenilenmesinden mevcut kay­nakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli proje­leri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınar­cık Barajı suyunun kente getirilmesi noktasında da önemli bir mesafe kat etti. Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 67 kilometre ana isale hattı ve toplamda 21 bin metreküp kapasiteli 3 adet içme suyu deposunun yapılacağı yaklaşık 150 milyon euroluk projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, EBRD’den 75 milyon euroluk kredi sağlandı. Bursa’nın gelecek 50 yıl boyunca içme suyu so­runu yaşamasının önüne geçecek dev proje­nin finansmanıyla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi ile EBRD arasında sözleşme imza­landı. Ayrıca Bursa’nın, EBRD Yeşil Şehirler Programı’na dâhil edilmesiyle ilgili mutabakat anlaşmasına ve feragat sözleşmesi de imza al­tına alınmış oldu.

Hem Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaş­tırılması projesi hem de Yeşil Şehirler Mutaba­kat ve Feragat Sözleşmesi Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı.