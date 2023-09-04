BUİKAD’DAN Başkan Dündar’a ziyaret

Ziyarette dernekleri hakkında bilgiler veren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, kadınların iş yaşamın­daki konumlarını güçlendirip, başarı­larını desteklemek amacıyla kurulan derneğin ilk gün­den bu yana önemli çalışma ve projelere imza attığını belirtti. Kadın­ların, fırsat verildiğinde çok büyük başarılara imza attıklarının altını çi­zen Şeyda Şençayır, “Bursamız’da ve ülkemizde farklı konumlarda, farklı işlerde iş kadınları çok güzel işler ba­şarıyor. Bizler de BUİKAD üyeleri ola­rak kadınların iş yaşamlarında önle­rini daha fazla açabilmek için çalışmalar yapıyoruz. BUİKAD aile­miz gittikçe büyüyor. ‘Cumhuriyeti­mizin 100. Yılında Yüzlerce Güçlü İş Kadını’ mottosuyla çalışıyoruz” dedi. Çalışma yaşamındaki toplam nüfu­sun yarısını oluşturan kadınların et­kin olarak katılmadığı bir ekonomi­nin sağlıklı büyüyemeyeceğini belirlen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Güçlü Türkiye, ancak güçlü kadın­larla mümkün olacaktır. 20 yılda kadınların eğitim oranı yüzde 70’den yüzde 88’e çıktı, iş gücüne katılım düzeyleri de yüzde 27’den yüzde 36’ya yükseldi. İstihdamdaki kadın sayısı ise 6 milyon­dan 10.5 milyona ulaştı. Bu rakamlar daha da iyiye gidecek” diye konuştu.