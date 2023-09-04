BUİKAD’DAN Başkan Dündar’a ziyaret
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette dernekleri hakkında bilgiler veren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, kadınların iş yaşamındaki konumlarını güçlendirip, başarılarını desteklemek amacıyla kurulan derneğin ilk günden bu yana önemli çalışma ve projelere imza attığını belirtti. Kadınların, fırsat verildiğinde çok büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Şeyda Şençayır, “Bursamız’da ve ülkemizde farklı konumlarda, farklı işlerde iş kadınları çok güzel işler başarıyor. Bizler de BUİKAD üyeleri olarak kadınların iş yaşamlarında önlerini daha fazla açabilmek için çalışmalar yapıyoruz. BUİKAD ailemiz gittikçe büyüyor. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzlerce Güçlü İş Kadını’ mottosuyla çalışıyoruz” dedi. Çalışma yaşamındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak katılmadığı bir ekonominin sağlıklı büyüyemeyeceğini belirlen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Güçlü Türkiye, ancak güçlü kadınlarla mümkün olacaktır. 20 yılda kadınların eğitim oranı yüzde 70’den yüzde 88’e çıktı, iş gücüne katılım düzeyleri de yüzde 27’den yüzde 36’ya yükseldi. İstihdamdaki kadın sayısı ise 6 milyondan 10.5 milyona ulaştı. Bu rakamlar daha da iyiye gidecek” diye konuştu.