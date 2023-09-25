BTÜ, QS Rankings Avrupa Listesinde

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) “QS World University Rankings” Avrupa Üniversiteleri

2024 Sıralamasında yer alma başarısı gösterdi. QS World University Rankings tarafından her yıl düzenlenen üniversiteler başarı sıralaması açıklandı.

Avrupa ve Batı Asya’dan toplam 688 üniversitenin yer aldığı sıralamada Bursa Teknik Üniversitesi Türkiye’den sıralamaya giren 73 üniversite arasında 43. sırada yer aldı. Dünyada üniversitelerin başarı sıralamasını belirleyen kuruluşlardan biri olan QS tarafından çeşitli akademik kriterlere göre yayınlanan sıralamalar, Avrupa’nın tamamı ve Batı Asya’daki tüm üniversiteleri kapsaması yönüyle önem teşkil ediyor.

Bursa Teknik Üniversitesi genel sıralamada 601+ grubunda bulunurken Batı Asya üniversiteleri arasında ise 53. sırada yer aldı. Oxford Üniversitesi’nin ilk sırada bulunduğu listede, Zürih Teknoloji Enstitüsü ikinci, Cambridge Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.