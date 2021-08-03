Baykoca Fezakadı Proje Takımı TEKNOFEST Finalinde

İnegöl Belediyesi, oluşturduğu Proje Takımlarıyla bir süredir devam eden Teknofest hazırlıklarını hummalı şekilde sürdürüyor. Sağladığı imkanlarla genç beyinlerin dehasını faydaya dönüştürmeyi amaç edinerek birbirinden iddialı projelerin hazırlandığı İnegöl Belediyesi Proje Takımlarından biri olan Feza Kadı Drone Takımı, ‘Yapay Zeka Destekli Drone ile Kaçak Yapı Tespiti’ projesi ile Teknofest 2021 final aşamasına geçti.

KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE EDECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Baykoca Fezakadı Drone Takımımız Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasında ‘Yapay Zeka Destekli Drone ile Kaçak Yapı Tespiti’ projesi ile final aşamasına geçmeyi başardı. Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Detay Raporu aşamalarını yüksek puanlarla geçerek finale kalan takımımızı tebrik ediyorum. Fezakadı Drone Takımımız ne iş yapar derseniz, ülkemizde maalesef yapılaşma konusunda yaşadığımız bazı sıkıntıları görüyoruz, farkındayız ve bunların bir daha yaşanmaması adına, ortadan kalkması adına otokontrol ağımızı geliştiriyoruz. Bunu da dronelarla gerçekleştirmek istiyoruz. Ekibimiz sahada tüm sahanın adreslemesini, haritalamasını ve tespitlerini yaparak daha sonra yapay zeka öğretisiyle sahadan aldığı bilgileri eşleştirip, olmaması gereken imar uygulamalarını tespit edip kurumumuza rapor edecek. Biz bu raporlar neticesinde sahada daha aktif şekilde, daha kontrolün ve yetkinin somut şekilde kullanıldığı bir ortama geçmiş olacağız. Bu sayede olmaması gereken yapıları ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

EYLÜL’DE TEKNOFEST’TE SUNUM YAPACAKLAR

Öte yandan, ön değerlendirme ve proje detay raporu aşamalarını geçen Fezakadı Drone Takımı, final aşamasında jüri heyetine sunum yapacak. Burada alınan puanlar da genel puana eklenecek. Sonrasında takımların derecelendirilmesi bu puana göre yapılacak. Final sunumları 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında Teknofest’te yapılacak. Projede şu anda ilk aşamanın büyük bir kısmı tamamlanırken, Teknofest'e kadar çalışan bir prototipin de hazırlanması planlanıyor.