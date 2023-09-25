Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Nilüfer’de etkinlikler düzenlendi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, herkesi 2023 yılında kentsel ulaşım yöntemleriyle şehirleri keşfetmeye ve bu şehirlerin gelecekteki enerjisini korumaya çağırdığı “Avrupa Hareketlilik Haftası”nda Nilüfer Belediyesi de çok sayıda etkinlik düzenledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Nilüfer Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Nilüfer Kent Konseyi işbirliği ile Nilüfer’de fosil yakıtlı araçlara alternatif ulaşım araçlarını teşvik etmek ve hareketliliği artırmak için etkinlikler gerçekleştirdi.