Altıparmak’ta dönüşümün startı verildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir dönem Bursa’nın en prestijli bölgelerinden olmasına rağmen son yıllarda hem mekan hem de yaşam kalitesi açısından değerini yitiren Altıparmak – Çarşamba bölgesini ortak akılla dönüştürecek.
Bursa’nın depreme dirençli kent haline gelmesi amacıyla halen 7 ayrı bölgede kentsel döşüm projesi uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin adeta kalbi olan Altıparmak semtinde de büyük dönüşümün ön hazırlıklarına başladı.
Daha önce de gerek Atatürk Spor Salonu’nun yenilenmesi ve Hanlar Bölgesi projesinde ilgili akademik odalarla iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Altıparmak – Çarşamba bölgesinin dönüşümü için de Mimar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile iş birliği protokolü imzaladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akademik odaların başkan ve yöneticilerine devam eden kentsel dönüşüm projelerini yerinde tanıttı. Düzenlenen teknik gezinin ilk durağı olan Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde, Altıparmak Çarşamba bölgesinin dönüşümü için önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında Altıparmak Caddesi’nin her iki yakasını kapsayan ve Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İntizam, Hocahasan, Ahmetpaşa, Şehabettinpaşa, Aktarhüssam, Kuruçeşme ve Yahşibey Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, yaklaşık 800 dönüm büyüklüğündeki alanın dönüşümü gerçekleşecek. Bölgenin dönüşümüne yönelik imar planı ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.