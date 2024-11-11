BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, küresel ısınmanın yüzde 50'den fazlasının enerji ve sanayi ile ilişkili olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin ciddi anlamda ekonomik karşılıkları olduğunu kaydeden Çoban, “Örneğin sel. Hem yıkınca hem de sonrasında ekonomik giderler yaratıyor. Finans ve sigorta şirketler için artık küresel ısınma riskleri var. Finans da buna göre hareket ediyor. Finans kuruluşları da sürdürülebilirlik raporu yayınlamak zorunda. Yeni bir ekonomi var, adı yeşil. Bu ekonomide de temel nokta, karbon. Karbonun da kritik noktası enerji” dedi.

Enerji ve Proses Danışmanı Cemil Sevinç, enerji verimliliğine değindi.

Korteks A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Güney, küresel ısınmaya karşı yapılacak yatırımların günümüz koşullarında maliyetli olduğunu söyledi. Güney, karbon nötr hedefi için yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliğini önceliklediklerini söyledi. Güney, Korteks olarak elektrik ve doğalgaz tüketimi açısından oldukça büyük bir tüketici konumunda olduklarını ve buna karşı yaptıkları çalışmaları anlattı.

Aka Otomotiv A.Ş. Teknoloji ve Dijitalizasyon Direktörü Hamza Kolay, şirket bünyesinde enerji verimliliğini arttırmaya, karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalarını aktardı.

Uludağ Perakende Elektrik A.Ş. Satış Müdürü Çağrı Aka ise Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifakaları (IREC) hakkında bilgi verdi.