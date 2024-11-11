BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, çalışmanın firmaların insan kaynaklarına katkı sağlamasını umduklarını kaydetti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ise dijital bir çağ başladığını belirterek, “İş yapma modelleri değişti, işe bakış değişti, işletme düzeni değişti. Artık her şey insan için. Artık sadece üniversiteden mezun olan bir kişinin bir disiplini bilmesi bir şey ifade etmiyor. Takım oyuncusu olup olmadığını, liderlik anlayışı var mı gibi şeylere bakıyor. İşletmelerde en önemli birim insan kaynakları oldu o nedenle” dedi. Hatunoğlu, işletmelere dönüşümü yaşatacak olan insan kaynaklarını yetiştirmek adına düzenlenen bu programa çok özel bir önem verdiklerini de kaydetti.

BUSİAD Eğitim ve Gelişim Komitesi Başkanı Onur Bayrakgil de, Bursa için Türkiye için öncü işler ortaya koymak istediklerini kaydederek, Eğitim ve Gelişim Zirvelerinin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti. Bayrakgil, insan kaynakları kodları programının Türkiye’de benzersiz olduğunu da kaydetti.

İnsan Kaynaklarının Kodları Programı’nın sorumlusu Elif Yurdanur ise program hakkında detaylı bilgi verdi.