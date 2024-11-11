Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın (CEV) koordinatörlüğünü üstlendiği uluslararası Address for Future Erasmus+ Projesi, Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde büyük bir finalle sona erdi. Avrupa genelinde katmanlı üretim teknolojilerine odaklanan projenin kapanış konferansı yoğun katılımla gerçekleşirken, projenin en önemli etkinliklerinden biri olan “Additive Manufacturing for Green Future” yarışmasının ödül töreni de aynı programda düzenlendi. Yarışmada dereceye giren projeler, geleceğin çevreci üretim süreçlerine katkı sunacak yeni fikirler sundu.

Yarışmada; FDM Teknolojisi için Yenilenebilir Destek Yapısı projesi ile Mustafa Melih Gürer birincilik ödülüne layık görüldü. Hydroloom Projesi ile Meryem İsra Tunç ikinci olurken; OPV Güneş Panellerinin Eklemeli İmalatı adlı Projesi ile Mustafa Duhan Adıgüzel üçüncü oldu. Hava Karbonu Yakalama Cihazlarındaki Filtre Bileşenlerinin Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalatına Uygun Tasarımı ve Analizi Projesi ile de Salih Aşkın dördüncü oldu. Yarışmacıların ödülleri, Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş tarafından kazananlara takdim edildi.