Kutlamada, Bahçe’nin kurucusu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ile Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Aydın Saldız birer konuşma yaptılar. Saker konuşmasında, Bursa Hayvanat Bahçesi’nin proje safhasından itibaren EAZA/Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’nin üyesi olduğunu, tüm projelerin kurallara uygun yapıldığını vurguladı. Saker, “Bahçede oluşturulmuş tüm hayvan barınakları, Avrupa’daki hayvanat bahçeleriyle aynı özelliklere ve büyüklüklere sahiptir. Bahçede hayvanların yaşantısından sorumlu veterinerler ve hayvan bakıcıları EAZA tarafından eğitilmişlerdir” dedi.

Etkinlikte, Bursa Hayvanat Bahçesi Müdürü Erdem Saker bir sürpriz yaptı ve Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Doğa Vurallı’yı sahneye çıkardı ve tanıttı. Vurallı, “Ben 8 yaşındayken Erdem Saker Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, Kültürpark’ta kafesler içindeki hayvanları kaldırdığı zaman çok üzülmüştüm ve kendisine bir mektup yazmıştım. Kendisinden bu güzel hayvanları göreceğimiz yeni barınaklar yapmasını istemiştim. İşte bugün Erdem Saker’in bu isteğimi mükemmel bir Hayvanat Bahçesi oluşturarak karşıladığının mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Erdem Saker de, o küçük kızın mektubunun Bursa Hayvanat Bahçesi kuruluşunun ilk kıvılcımı olduğunu belirtti.

Tanıtım filminin oynatıldığı programda, konser ve konuşmalar ile çocuklara hayvanları koruma konusunda bilgiler verildi. Konuşmaların ardından katılımcılar 26. yıl pastasını kesti.