Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Kayapa OSB) yer alan Kayapa Plaza Projesi’nin temeli atıldı. Akfem Yapı ve Elit Prefabrik ortaklığından yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Akfem Yapı ve Elit Prefabrik ortaklığı olarak, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Kayapa Plaza Projesi’ne başlamış bulunmaktayız. Toplam 12.000 m² kapalı ve 5.000 m² açık alana sahip olan bu proje, sanayicilere 500 m²’den 1500 m²’ye kadar farklı metrekarelerde, 8 metre yüksekliğe sahip, 10 bağımsız bölümden oluşan modern fabrikalar sunmaktadır. Bu projeyle birlikte Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırımlar gerçekleştirme hedefimizi sürdürüyoruz. 2025 yılının Haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

Türk sanayisine katkı sunuyoruz

Uzun yıllardır değerli tedarikçilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla inşaat sektöründe önemli adımlar atıyoruz. Sanayimizin ve ülkemizin zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde, bu denli büyük ve kapsamlı yatırımlar yapmak hem cesaret hem de kararlılık gerektiriyor. Biz de bu cesur adımlarla Türk sanayisine ve endüstrisine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Elbette ülkemizde yaşanan enflasyon, kur dalgalanmaları ve finansal zorluklar, iş dünyasını etkilemekte. Ancak unutulmamalı ki, kimi zaman krizler içinde fırsatlar barındırır. Gençlerimizin de bu zor dönemlerde bu bakış açısını edinmeleri son derece önemli.”

Bu gibi büyük ölçekli projelerde, başarılı finansal analizler ve iyi bir planlamanın, sürecin anahtarını oluşturduğu vurgulanan açıklamada, “Türk sanayisine, Türk üretimine ve endüstrimize böyle bir projeyi kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte, partnerlerimizle birlikte aynı onur ve gururu paylaşarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” denildi.