Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda ciddi ilerlemeler kaydeden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), iş dünyası temsilcilerinin destekleriyle eğitim-öğretim alanında yeni yatırımlar yapmayı sürdürüyor. BUÜ Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DİJİMER) yürüttükleri işbirliği çalışmaları sonrasında altyapısı tamamlanan Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi ve Servo Motor Mekanizmaları Laboratuvarı hizmete açıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen atölyeden her yıl 20’ye yakın serve motor bakım uzmanı yetiştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, meslek yüksekokullarında yürütülen nitelikli projelere dikkati çekti. Teknik Bilimler MYO’nun gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinde, gerekse de iş dünyası ile ortak çalışmalar yürütülmesinde oldukça başarılı bir iş çıkardığını vurguladı. Farklı sektörlerden gelen taleplere hızlı yanıtlar verildiğini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “İş dünyası ile canlı bir iletişim sistemi oluşturduk. Karşılıklı taleplerimiz oluyor. Araştırma Üniversitesi kimliğimizle çok daha nitelikli ve çıktısı olan projeler oluşturmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.