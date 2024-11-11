Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, “HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne kurduğumuz arıtma tesisi, bizim için hem kapasite hem iş bitirme açısından bugüne kadarki en önemli projemiz oldu. Bu projenin 20. yılımıza denk gelmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu projeyle beraber bundan sonra daha büyük kapasiteli, daha büyük hacimli işlere girebilme yeteneğine kazanmış bulunmaktayız” dedi..

Özçelikler, toplam 90 bin metrekarelik bir alana yayılan projeye 31 Mayıs 2023’te başlandığını, inşaat aşamasının ise 31 Mayıs 2024’te tamamlandığını dile getirerek, şu anda 6 aylık geçici deneme sürecinde olan tesisin yılbaşından itibaren 12 aylık işletme sürecine başlayacağını bildirdi.

Özçelikler, 4 bin metreküp/gün kapasiteli modern arıtma tesisinin, ağırlıklı olarak savunma sanayii üreticilerinin bulunduğu OSB’den çıkan endüstriyel ve evsel atıksuları arıttığını kaydetti. Özçelikler, tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç aşamalı bir arıtma sürecinin uygulandığını belirtti.