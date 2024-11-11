Ekipte, Hırvatistan’dan Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci’den, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku Üniversitesi'nden, Romanya’dan Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara "Tara Barsei" Prejmer Tarım Lisesi'nden, Bilecik Üniversitesi’nden, Belgrat Üniversitesi’nden, Nitra Üniversitesi Slovakya’dan ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Hamidiye Tarım Lisesi’nden 37 kişi yer aldı.

Çalıştayda, Prof. Dr. İsmat Türkmen, Türkiye’deki süt sığırı bakım ve besleme uygulamaları hakkında bilgiler sundu ve Ömer Matlı süt çiftliğinde gerçekleştirilen uygulamalar ile AR-GE çalışmaları hakkında detaylar verdi. Ayrıca, Bandırma Besi Çiftliği’nin müdürü Ertan Mülayim, Türkiye’deki besi sığırı bakım ve besleme modelleri üzerine bilgi paylaşımında bulunarak, çiftliklerdeki besleme uygulamaları ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Eğitim programının ilerleyen bölümlerinde, heyetle birlikte çiftlik ziyaretleri düzenlendi ve uygulamalı pratikler hakkında bilgiler verildi.