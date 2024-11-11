Doğal termal suların mucizesini modern SPA terapileriyle birleştiren Almira SPA, misafirlerine dinlendirici ve yenileyici bir deneyim sunarken kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Bursa’nın şifalı kaplıca sularından ilhamla tasarlanan Almira SPA; hamam, kaplıca ve termal su geleneğini modern konseptiyle birleştiriyor.

Marmara mermeri, bambu ve ahşap benzeri naturel dokularla dekore edilen SPA merkezi farklı ısı derecelerine sahip saunalar, tuz, buhar, kese ve bakım odaları, fitness center, jet pool, özel aile hamamları, kapalı ve termal havuzların yanı sıra kadınlar ve çocuklar için ayrıcalıklı bölümleriyle de dikkat çekiyor. Hijyen konusundaki hassasiyetiyle de bilinen Almira Spa, yüzde 100 taze hava sağlayan gelişmiş havalandırma sistemi, yüksek hijyen standartlarıyla misafirlerine güvenli bir ortam sunuyor. Zengin içerikli özel ritüeller, imza masajlar, cilt ve vücut bakımları gibi pek çok hizmet seçeneği ve geniş kapsamlı üyelik alternatifleri de mevcut. Almira SPA, Bursa’daki en geniş Ladies SPA alanı ve şehrin ilk ve tek Splash Kids Zone alanına sahip olmasıyla da fark yaratıyor.