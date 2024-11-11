Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında, plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran Burpol Polimer Plastik, uyguladığı inovatif yöntemleri ve ürünlerini, yurtiçindeki ve yurtdışındaki sektörel fuarlarda tanıtıyor. Geri dönüşüm sektörünün nabzının attığı uluslararası etkinliklere katılan Burpol, 15 - 19 Ekim tarihlerinde de Almanya Messe Friedrichshafen’de düzenlenen, alanında dünyanın en önemli etkinliği olan Fakuma 2024’deki standıyla dikkatleri üzerine çekti.

Burpol Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Fakuma 2024’te sergiledikleri sürdürülebilirlik ve kaliteyi bir araya getiren çözümlerin, teknik uzmanlar ve satın almacılar tarafından büyük beğeni topladığını kaydederek, “40 bine yakın profesyonel ziyaretçinin katıldığı fuarda kurucu ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Cüneyt Canbolat’ın da aralarında bulunduğu 6 kişilik bir ekiple yer aldık. Burada yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ortaklıklarımızı güçlendirme fırsatı bulduk. Aldığımız geri dönüşler, Burpol Polimer’in sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırırken, uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimize katkı sağladı” dedi.

Global marka olma yolunda

Bir süre önce Romanya’nın başkenti Bükreş’te kurdukları Burpol Europe SRL firması ile global bir marka olma yolunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Yıldırım, “Önümüzdeki süreçte bir yandan fuarlara katılırken, diğer yandan da yurtdışında şirketleşme ve akabinde üretim yapma konusundaki girişimlerimize hız vereceğiz. Plastik geri dönüşümünde ilklere imza atmaya ve bayrağımızı yurt dışında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.