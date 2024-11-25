Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladığını hatırlatan İlici, hizmetin 2025 yılında devreye gireceğini söyledi. Uygulamanın e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilerek iki aşamalı devreye alınacağını belirten Başkan İlici, “Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. İkinci aşaması da kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek” dedi.

Kira sözleşmelerinin zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacağını ve belge doğrulama işlemi yapılabileceğini de bilgisini veren Sevcan İlici, “Konut ve işyeri kira sözleşmesi takibi ve güncellenmesi oldukça kolay ve pratik bir süreci kapsayacak. Kira bedelinde bir artış ya da sözleşme süresinde bir uzatma gerektiğinde veya kira sözleşmesi feshi söz konusu olduğunda, e-Devlet'teki ilgili kira sözleşmesi sayfasına girerek hızlıca güncelleme yapılacak” diye konuştu.

Kolaylık sağlayacak

E-Kontrat ile birlikte kira sözleşmelerinde büyük bir kolaylık olacağını da ifade eden Başkan Sevcan İlici, “Bakanlık, vergi beyan döneminde mükelleflerin peşine düşmeyecek. Aynı zamanda bölgesel rayiç haritaları oluşturulacak. Bu da kira tespit davalarında o lokasyonda yapılmış kontrat peşine düşen ve mülk sahiplerinin elini rahatlatacak. Arabulucular daha rahat orta yol bulabilecek” bilgisini verdi.