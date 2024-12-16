YAPİDER Merkezi’nde gerçekleştirilen programa konuk olan Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, “Gayrimenkul Mevzuatı” konularında üyelere bilgilendirmede bulundu. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinin getirdiği yenilikler hakkında bilgiler sunan Prof. Tosun, Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamaları Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EİDS) ve e-kontrat konularında merak edilenleri detaylandırarak anlattı. YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, YAPİDER’in yatırım profesyonellerinin sesi ve temsilcisi olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Editör: DİLEK ATLI