Yalıtım sektörünün Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu ancak uzun yıllar boyunca yeterince doğru konumlandırılamadığını vurgulayan EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde; “Ne yazık ki geçmişte yalıtım çoğu zaman yalnızca bir maliyet kalemi olarak görüldü, uzun vadeli performans, yapı ömrü ve güvenlik etkileri ikinci planda kaldı. Oysa bugün geldiğimiz noktada, özellikle depremler sonrası, yalıtımın yapı güvenliğinin sessiz ama vazgeçilmez bir unsuru olduğu çok daha net anlaşılıyor. Yapı güvenliği için yalıtım uygulamaları olmazsa olmaz” dedi. Özdemir, sektörün bugün iki farklı eksende ilerlediğine dikkat çekerek şunları söyledi. “Bir tarafta standartlara, mühendisliğe ve kaliteye önem veren nitelikli üreticiler var, diğer tarafta ise hâlâ kısa vadeli çözümlerle hareket eden bir yapı ne yazık ki varlığını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde bu ayrımın daha da netleşeceğini düşünüyorum. Çünkü hem mevzuat hem de piyasa artık kaliteyi zorunlu kılıyor. Biz EPSA olarak yaklaşık 200’e yakın geniş ürün gamımızla, temelden başlayarak bir yapının tüm kademelerinde ihtiyaç duyulan çözümleri tek çatı altında sunuyoruz. Son teknoloji üretim tesislerimizde, güvenilir hammadde kullanımı ve kalite yönetim standartlarının tüm gerekliliklerini eksiksiz karşılayarak üretim yapıyoruz. Isı yalıtım levhalarından mantolama sistemlerine, su yalıtımında bitüm, çimento ve reçine esaslı ürünlerden mastiklere ve seramik yapıştırıcılara kadar uzanan kapsamlı bir ürün portföyüne sahibiz. Ürün grubumuz içinde derz dolgu ürünlerinden bakım, onarım ve güçlendirme çözümlerine, harç katkılarından zemin kaplama sistemlerine dek çeşitlilik var. Tüm bu ürün gamında önceliğimiz, doğru ürünü doğru uygulama ile sahaya taşıyarak, yapıların uzun vadeli performansını, dayanımını ve güvenliğini kalıcı biçimde güvence altına almak”

ÖZDEMİR: YALITIM YALNIZCA ISI YA DA SUYLA SINIRLI DEĞİLDİR

EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir yalıtım sektörüne yönelik değerlendirmelerini şöyle tamamladı. “Biz EPSA olarak yalıtımı yalnızca ısı ya da suyla sınırlı görmüyoruz. Isı, su, ses ve yangın yalıtımını birlikte ele alan bütüncül bir yapı güvenliği yaklaşımının savunucusuyuz. Sektörün geleceği de bu bütüncül bakış açısında yatıyor. Bilgiyle, doğru detaylarla ve nitelikli uygulamayla desteklenmeyen hiçbir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değil.” dedi. İhracat tarafında ise daha kalıcı bir büyüme planladıklarını kaydeden EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, “Afrika ve Orta Doğu’da atılan adımların üzerine koymayı hedefliyoruz. Bu pazarlarda sürekliliği olan iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz. Yeni pazarlar yakından takip ediliyor ancak hızlı büyümeden ziyade doğru ve sürdürülebilir büyüme sağlamak istiyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.