Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu ile Fatih Altaylı programını dinlediğimde, benim için öne çıkan birkaç cümleyi notlarım arasına aldım. “Yapay zekanın güven kazanabilmesi için toplumlara fayda sağlaması gerekiyor. İnsanlığa fayda üretmeli. Bugün Fütüristler de bunun altını önemle çiziyorlar, geliştirilen her teknoloji iyilik için kullanılmalı, iyi insanların elinde şekillenmeli ve geliştirilmeye devam etmeli. İyi bir yapay zeka iyi veriye ihtiyaç duyuyor, iyi veri iyi yapay zekaya ihtiyaç duyuyor, iyi işler de iyi insana ihtiyaç duyuyor diyor” Mehmet Keteloğlu.

Google yapay zeka ile yaptığı çalışmalardan örnekler veriyor. Deepmind teknolojisi ile protein yapılarının çözümlenmesinde bugüne kadar 170 bin protein yapısı çözümlenmiş. Neden önemli, hastalıklarda kullanılacak olan ilaçların geliştirilmesinde protein yapılarının bilinmesi gerekiyor. Bugün yapay zekaya protein yapılarını öğreterek 200 milyon protein yapısını yüzde 90 hassasiyet ile öngörebiliyorlar. İnsanlığın iyiliği için yapılmış muazzam bir çalışma. Yapay zekayı sorumluluk olarak geliştiriyorlar.

Raporda öne çıkan veriler; yapay zekaya bağlı olarak Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüme beklentisi mevcut. Yüzde 55 istihdama katkı koyacağını ve böylece üretkenlik ve verimliliğin artacağını belirtiliyor. Türkiye’nin 17 milyonluk işgücünün yüzde 40’lık kısmı yapay zekadan hiç etkilenmeyecek ancak yüzde 4’lük kısmı yapay zekanın hayatımıza entegrasyonuyla tamamen ortadan kalkacak.

Yapay Zeka Entegrasyonunda Türkiye Nerede?

Rapor, yapay zeka adaptasyonunda operasyonel uzman çeşitliliği, yetkinliği, yapay zeka ve güvenli veri ile hareket etmek kültürünün kazandırılması gerekliliğinin önceliklendirmesine değiniyor. Bütünsel bir yapay zekaya yönelik bir strateji oluşturulması, alt yapının iyileştirilmesi aksiyonlarına yer veriliyor. Türkiye’nin alt yapı olarak global sıralamada 50’inci sırada, operasyonel olarak işlem gücü kapsamında Doğu Avrupa’da ikinci sırada olduğumuz belirtiliyor. Yapay zekadan faydalanabilecek bir alt yapıya hazır değiliz. Bilgisayar ve bilgi işlemci işgücümüz, hedeflediğimiz noktada değil. Dijitalleşme konusuna eğilmeliyiz. Rapor, Türkiye’de son 16 yıldır dijitalleşme ile ilgili çalışmaların devam ettiği ancak KOBİ’lerin dijitalleşmeden, Türkiye’nin dijitalleşmesinden tam anlamıyla söz edilemeyeceğinin altını çiziyor. Dijitalleşmede önde koşan ülkelerde büyüme yüzde 7- 8 bandında.

Yapay Zeka ile Verimlilik Nasıl Artar?

Yapay zeka ile uyumlanma konusunda hızlı yol almalıyız. Ar-Ge çalışmalarında kamunun öncü bir rol alması gerekiyor. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına bütçe ayrılmalı, bulut teknolojisine yatırım yapılmalı, girişimcilik destekleri arttırılmalı, alt yapı geliştirilmeli ve son olarak toplumun eğitilmesi, nitelikli eğitimin sağlanması gerekli.

Yeni dünya düzeninde var olabilmemiz için tüm gelişmelere çok hızlı uyumlanmamız gerekli.