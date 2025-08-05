Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada yaşanan yangın felaketlerinin “doğal afet” olarak değil, ihmallerin ve plansızlığın sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, yangınların yalnızca söndürme çalışmalarıyla değil, etkin önleyici planlamalarla engellenebileceğine dikkat çekildi.

Ülke genelinde orman yangınları yaşanırken, PEYZAJDER de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. PEYZAJDER’in açıklamasında, iklim krizi, kentleşme, plansız arazi kullanımı ve kurumsal koordinasyonsuzluk yangınların temel nedenleri arasında sayılırken, mevcut mücadele yöntemlerinin iyileştirilmesinin gerekli olduğu belirtildi. PEYZAJDER’e göre, yangınlarla mücadelede sadece söndürmeye odaklanmak yerine, önleyici peyzaj planlamaları da hayata geçirilmeli. Açıklamada, “tampon bölgeler oluşturulması”, “düşük yanıcılığa sahip bitkilerin kullanımı” ve “yangın riskli bölgelerde mekansal düzenlemeler” gibi önlemlerin peyzaj mimarlarının uzmanlık alanına girdiği, ancak bu mesleki bilgi birikiminin karar süreçlerine dahil edilmediği ifade edildi.

Başkan Fulya Akfidan Sevim: Peyzaj mimarları da bu sürecin aktif paydaşı olmalı”

PEYZAJDER Yönetim Kurulu’nun açıklamasını paylaşan Başkan Fulya Akfidan Sevim, “Orman yangınları hepimizi derin üzüntüye boğdu. Şunu bilmeliyiz ki; yangınlar kader değil, insan eliyle önlenebilir krizlerdir. Çözüm, bilimsel bilgiye dayalı planlama, disiplinler arası iş birliği ve kamusal sorumluluk anlayışıyla mümkündür. Doğayla uyumlu, afetlere karşı dirençli bir yaşam inşa etmek için bizler, yani peyzaj mimarları da bu sürecin aktif paydaşı olmalıyız” dedi.