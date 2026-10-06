Mutlu, yeni dönemde üyeler arasındaki ticari bağlantıların güçlendirilmesi, genç ve kadın üyelerin dernek çalışmalarına daha fazla dahil edilmesi ve uluslararası iş fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Genel kurul, iş dünyası ve kent protokolünden çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Balgöç Genel Başkanı Emin Balkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve akademik oda başkanlarının yanı sıra iş dünyasından temsilciler katıldı.

Seçimin ardından başkanlık görevini üstlenen Ali Mutlu, RUMELİSİAD’ın farklı sektörlerden iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan yapısına dikkat çekti. Yeni dönemde dernek üyelerinin birbirleriyle olan iletişim ve iş bağlantılarını artırmayı amaçladıklarını belirten Mutlu, mevcut ticari potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mutlu, genç üyelerin ve girişimcilerin dernek içerisindeki etkinliğini artıracaklarını ifade ederek, gençlerin yeni fikir ve projelerinin RUMELİSİAD’ın çalışmalarına katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getirdi. Kadın üyelerin de yönetim ve faaliyetlerde daha aktif rol üstlenmesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Derneğin önümüzdeki dönemde yalnızca üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmeye değil, uluslararası pazarlara yönelik yeni bağlantılar kurulmasına da odaklanacağını belirten Mutlu, RUMELİSİAD’ın sahip olduğu iş dünyası ağının daha güçlü şekilde kullanılacağını söyledi.

Yeni yönetimde Serhat Aytı, Fahrettin Arabacı, Sinan Alp, Seyhan Merter Yaran, Gürol Ferik, Pınar Özkeserli, İlhan Altay, Dinçer Suyabakan, Ceren Oğul ve Yusuf Levent Uğurlu yer aldı.