BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle 2016 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Farklı sektörlerden 42 WEPs imzacısı firmanın yer aldığı platform; firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek ve iş dünyasında örnek bir model oluşturmak adına çalışmalar yürütüyor. Villa Verde ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin açılışı, kurum temsilcilerinin konuşmalarıyla yapıldı.

Zirvede konuşan UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özgür Tokgöz Altun, şirketlerin eşitliği önceliklendirmesine rağmen üst düzey yönetimde istenen seviyeye ulaşılamadığına dikkat çekti. 2025 İlerleme Bildirimi Analizi’ne göre şirketlerin yüzde 89’unun cinsiyet eşitliğini önemsediğini, ancak kadınların CEO rollerinde yalnızca yüzde 14 seviyesinde kaldığını belirtti. Yapay zekâ dönüşümünün eşitsizlikleri derinleştirmemesi gerektiğine işaret eden Altun, kadınların yapay zekâ şirketlerindeki C-seviyesi yönetici oranının yüzde 13 iken, üretken yapay zekâdan etkilenecek meslek çalışanlarının yüzde 57'sini oluşturduğunu vurguladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci ise konuşmasında Dünya Ekonomik Forumu 2026 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na değinerek Türkiye'nin 145 ülke arasında 126. sırada yer aldığını aktardı. İnci; eğitimde fırsat eşitliği, bakım ekonomisi kapsamında kurumsal mekanizmaların yaygınlaşması, karar alma mekanizmalarında üst düzey temsil ile şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı olmak üzere dört temel alanda eş zamanlı ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi. Açılış konuşmalarının ardından BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda iş dünyası temsilcileri deneyimlerini paylaştı.