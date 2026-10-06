Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) yeni dönemin ilk adımı atıldı. Odanın 2026-2030 dönemini şekillendirecek meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, yüksek katılım ve yoğun rekabetin gölgesinde tamamlandı. 70 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde 388 komite üyesi ile 159 meclis üyesi belirlendi. Her iki tarafın da kamuoyuna yansıyan seçim sonuçları bulunuyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sonuçları henüz açıklanmaması nedeniyle kesinleşen sonuçlara yer veremiyoruz.

Seçimlere yoğun ilgi

Yaklaşık 60 bin üyeyi temsil eden BTSO’da seçim günü Bursa iş dünyasının yoğun ilgisine sahne oldu. Sabah saatlerinden itibaren seçim merkezinde hareketlilik yaşanırken, farklı sektörleri temsil eden üyeler yeni dönem için tercihlerini ortaya koydu. 70 meslek komitesinin bulunduğu BTSO’da, sektörlerin yeni dönem temsilcilerini belirlemek üzere kurulan sandıklarda gün boyunca oy kullanıldı. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte BTSO’nun önümüzdeki dört yıllık döneminde görev yapacak 159 meclis üyesi de netleşmiş oldu. Böylece Bursa’nın sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki farklı iş kollarını temsil eden yeni meclis yapısının ilk ayağı oluşturuldu.

20 binden fazla üye sandık başında

Seçimin en dikkat çeken başlıklarından biri katılım oldu. 20 bini aşkın üye oy kullandı. Katılımın yüksek olması, Bursa iş dünyasının oda yönetimine ve yeni dönemde belirlenecek politikalara yönelik ilgisinin sandığa yansıması açısından dikkat çekti. 70 meslek komitesinin farklı sektörleri kapsayan yapısı nedeniyle seçimler yalnızca oda içerisindeki bir yönetim değişikliğinin değil, Bursa ekonomisinin farklı alanlarının önümüzdeki dönemdeki temsilinin de belirlendiği bir süreç olarak gerçekleşti. Resmî seçim duyurusunda 70 meslek komitesinin tamamı için toplam 388 komite üyesi ve 159 meclis üyesi seçileceği ilan edilmişti. Komitelerin yapısına göre bazı meslek gruplarında 5 komite üyesi ve 2 meclis üyesi, daha geniş temsil hakkına sahip bazı komitelerde ise 7 veya 9 komite üyesi ile 3 veya 4 meclis üyesi seçildi.

159 meclis üyesi belirlendi

Sandıkların kapanmasıyla birlikte BTSO’nun yeni dönem meclis aritmetiği de ortaya çıkmaya başladı. 159 meclis üyesi, önümüzdeki dört yıl boyunca Bursa iş dünyasının farklı sektörlerini BTSO Meclisi’nde temsil edecek. Ancak 1 Ekim’de tamamlanan seçim, BTSO’daki seçim sürecinin tamamı anlamına gelmiyor. Meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından şimdi gözler, odanın yönetim kadrosunu belirleyecek ikinci aşamaya çevrildi. BTSO seçimlerinin resmî takvimine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri, meclis başkanı ile divanı ve TOBB Genel Kurulu delegeleri 8 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimle belirlenecek. Oy verme işlemi BTSO’nun Fethiye OSB’deki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Şimdi sıra başkanlık seçiminde

İlk aşamada sektörlerin temsilcileri ve meclis üyeleri için kurulan sandıklar kapanırken, BTSO başkanlığı için asıl yarışın ikinci aşamada yaşanması bekleniyor. 8 Ekim’de 159 meclis üyesi sandık başına gidecek. Yeni dönem BTSO Yönetim Kurulu Başkanı, bu seçimde meclis üyelerinin kullanacağı oylarla belirlenecek. Böylece 1 Ekim’de başlayan seçim sürecinin yönetim boyutu da tamamlanmış olacak. Bursa iş dünyasının yakından takip ettiği başkanlık yarışında mevcut BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı aday olarak öne çıkıyor. Ancak başkanlık koltuğunun sahibi 8 Ekim’de yeni meclisin kullanacağı oylarla kesinleşecek.

İş dünyasının tercihi sandığa yansıdı

BTSO seçimleri, yalnızca adayların ve listelerin yarıştığı bir seçim sürecinin ötesinde, Bursa ekonomisinin farklı sektörlerinin temsilcilerini belirleyen önemli bir organizasyon olarak tamamlandı. 70 meslek komitesinde gerçekleşen seçimlerde sanayiden ticarete, hizmet sektöründen farklı meslek gruplarına kadar geniş bir yelpazede üyeler tercihlerini ortaya koydu. 12 bini aşkın katılım, seçimlerin Bursa iş dünyasında oluşturduğu hareketliliği de gözler önüne serdi. Şimdi ise gözler 8 Ekim’e çevrildi. 1 Ekim’de komitelerde başlayan yarışın ardından 159 meclis üyesi, BTSO’nun yeni dönem yönetimini belirlemek üzere ikinci kez sandık başına gidecek.

Son söz 8 ekim’de

Bursa iş dünyasında haftalardır gündemin ilk sıralarında yer alan BTSO seçimlerinde ilk perde geride kaldı. 70 komite, 388 komite üyesi ve 159 meclis üyesi için yapılan seçimlerin ardından şimdi sıra odanın yönetimini belirleyecek sandığa geldi. Bir tarafta sektör temsilcilerinin oluşturduğu yeni meclis yapısı, diğer tarafta başkanlık yarışı… BTSO’da “ne seçim oldu ama” dedirten ilk perdenin ardından şimdi gözler 8 Ekim Perşembe günü yapılacak başkanlık seçiminde.