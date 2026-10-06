Teknoloji ve yenilikçi fikirlerin otomotiv sektöründeki dönüşümdeki rolünün ele alındığı yarışmada finalistler, titiz değerlendirme süreçlerinin ardından belirlendi. Otonom yazılımlardan yapay zekâ tabanlı çözümlere, yeni nesil komponentlerden mobilite sistemlerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler finale kaldı. Finale kalan projeler; BEESPENSER, GIBRIN eDRIVE, HELIOS, ICARBON, NUMANUFACTURING, PULSESYSTECH, ŞARJNERDE, TUSMEC, VERDANTWAVE ve WELDSIGHT AI olarak açıklandı.

OGTY’nin ödül töreni 21 Ekim 2026 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Otomotiv sektörünün yanı sıra yatırımcı, akademisyen ve girişimcilerin bir araya geleceği törende dereceye giren projeler ödüllendirilecek.Yarışmada dereceye giren girişimciler, nakdi ödüllerin yanı sıra projelerinin fikri mülkiyet haklarını güvence altına almaya yönelik Patent Tescil Ödülü’nden de yararlanabilecek. Girişimcilere ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in İTÜ Çekirdek Programı kapsamında projelerini geliştirme ve girişimcilik yetkinliklerini artırma imkânı sunulacak.

Finalist projeler, Big Bang Start-up Challenge kapsamında da projelerini tanıtma ve girişimcilik ekosistemiyle buluşma fırsatı elde edecek.