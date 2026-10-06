Bursa’da insan kaynakları profesyonelleri tarafından 2012 yılında kurulan İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İKAYDER), olağan genel kurul hazırlıklarını sürdürüyor. Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Aydan Kıyılmak, yeni dönemde başkanlık için adaylığını açıkladı. Kıyılmak, seçilmesi halinde İKAYDER’in ilk kadın başkanı olacak.

İnsan kaynakları alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Kıyılmak, adaylık sürecini “Birlikte düşünen, birlikte üreten İKAYDER” mottosuyla yürütüyor. Yeni dönemde meslek profesyonelleri arasındaki bilgi paylaşımını ve iş birliğini artırmayı hedefleyen Kıyılmak, İKAYDER’in çalışma hayatındaki rolünü daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İnsan kaynakları alanının son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Kıyılmak, yapay zekanın da bu değişimin temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. İK profesyonellerinin yalnızca idari süreçleri yöneten bir yapıdan çıkarak şirketlerin stratejik karar süreçlerinde daha fazla rol üstlendiğini ifade eden Kıyılmak, çalışan deneyimi, gelecek planlaması ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin önem kazandığını belirtti. Kıyılmak, yeni dönemde İK profesyonellerinin değişen çalışma hayatına hazırlanmasına katkı sağlamayı ve mesleğin iş dünyasındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Mesleğe katkı hedefi

İKAYDER’in mesleki kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kıyılmak, derneğin sahip olduğu birikimi yeni dönemde daha geniş bir çalışma alanına taşımak istediğini söyledi. Kıyılmak, “Mesleğin itibarını korumak, İK profesyonellerini geleceğe hazırlamak ve iş dünyasında köprü görevi görmek adına meslektaşlarımdan alacağım bayrağı ileri taşımak için yola çıktım. Edindiğim birikimi birlikte düşünerek ve üreterek mesleğimize katkıya dönüştürmek istiyorum” dedi.