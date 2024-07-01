Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünü artırmak ve inovasyon kültürünü geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği Mini-MBA Programı kapsamında firmalara yönelik çevrimiçi eğitimlerini tamamladı. TechXtile Program Koordinatörü Ufuk Batum’un mentörlüğünde gerçekleştirilen programda katılımcılara yönelik gerçekleşen 8 haftalık çevrimiçi eğitim programı, firmaların gruplara ayrılarak gerçekleştirdikleri sunumlarla sona erdi.

AR-GE merkezleri ve Start-Up'ların ortak çalışmasının önemine dikkat çeken Program Koordinatörü Ufuk Batum, “Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla fikir alışverişinde bulunduk. Farklı sektörlerden elde ettiğimiz bilgiler, bize gelecekte uygulayabileceğimiz stratejiler konusunda rehberlik etti. Her şirketin kendine özgü bir iş yapma şekli, kültürü ve karakteriyle bu çeşitlilik eğitimdeki bilgi paylaşımını verimli hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

İnovatif Bilinç Artıyor

Programın bireylerde ve kurumlarda inovatif bilincin gelişmesini amaçladığına değinen Batum, şöyle devam etti:

“Ülkemizde Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın gelişimi için yapılan çalışmalar kapsamında TechXtile İnovasyon Ligi gibi etkinliklerle sektörde Ar-Ge ve inovasyona değer veren şirket ve işletmeleri destekleyerek farkındalık oluşturma çabalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda firmalara ve bireylere yönelik gerçekleştirdiğimiz Mini MBA Programı ile tamamladığımız eğitim yolculuğunun inovasyona dayalı ihracatın artırılmasında ve kurumlarda bu kültürün oluşmasında büyük farkındalık sağladığını düşünüyorum. Güç birliği göstererek programa değer katan tüm katılımcılara ve UTİB-UHKİB ailesine teşekkür ediyorum.”