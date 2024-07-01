Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD), bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansını “Mühendislikle Güçlenen Dünya” temasıyla düzenledi. Podyum Davet’te düzenlenen konferansa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, TOBB Bursa KGK Başkanı Sabriye Şen, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, GESİAD Başkanı Tolga Papatya, kamu kuruluşlarının, iş dünyasının, oda ve STK’ların temsilcileri ile çok sayıda kadın mühendis katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutlayarak, “Tarihten günümüze ilklere imza atmış öncü mühendis kadınlar dünyamıza çok şeyler kattılar. Bilgilerini, yeteneklerini, buluşlarını bizlere sundular. Bugün dünyanın daha iyi bir yer olması için de çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

BUMKAD olarak meslekte cinsiyetleştirilmesi algısını ortadan kaldırmayı önceliklendirdiklerini ifade eden Öztürk, “Amacımız kız çocuklarımızın STEM alanına yönlenmesini sağlamak ve böylece kadın mühendis sayısının arttırılmasına destek olmaktır. Bununla beraber toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile sahadan ayrılan kadın mühendislerimizin tekrar sahalara, mesleklerine dönmelerini sağlamayı bir görev bildik” diye konuştu.

BUMKAD büyümeye devam ediyor

Mühendis kadınların ülkemize, topluma ve dünyaya değer katmasını düstur edinen BUMKAD’ın 5 yaşında genç bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Başkan Ülfet Öztürk, “Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki kadın mühendis adaylarımıza dokunuyoruz, destek veriyoruz. Kutup Yıldızım projesi ile 100 kadın mühendis adayımızın yolculuğuna eşlik ederek 18 kadın mühendisimizin tekrar sahalara dönmesini sağladık. Bursa’da başlattığımız liselerde Geleceğin Meslekleri ve Fütürizm seminerlerimiz ile bu yıl 1870 öğrencimize dokunduk. 11 kadın mühendisimizin TEV&BUMKAD burs fonu destekleri ile burslarını karşılıyoruz. BUMKAD olarak bugün 105 üyesi ve 12 kurumsal üyemiz ile büyümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öztürk:”Yapay zekâ istihdamı desteklemeli”

Google tarafından açıklanan Türkiye Yapay Zekâ Raporu hakkında bilgiler de veren Başkan Öztürk, “Raporda, Türkiye’de 17 milyonluk işgücünün yüzde 4’lük kısmının yapay zekânın hayatımıza girişi ile beraber tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor, yüzde 40’lık işgücümüzün ise hiç etkilenmeyeceği belirtilmiş. Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içinde GSMH’sında yüzde 5 yapay zekâ kaynaklı büyüme öngörüsü ve yüzde 55 istihdam yaratılacağı öngörülüyor. Dünya Ekonomik Forumu 98 milyon yeni mesleğin hayatımıza gireceğini ve bu yeni mesleklerin yüzde 75’inin STEM temelli olacağını söylüyor. Türkiye’de bilişim teknolojileri eğitiminde kadın oranımız yüzde 1,6, teknoloji girişimcilerimizin sadece yüzde 5‘i kadın. STEM temelli gelişen dünyada kadınlarımız, kız çocuklarımız STEM’den ve yeni dünyadan uzaklaşıyor. Kadınlarımızın STEM alanında eğitimlerini almaları bugün bir zorunluluktur” dedi. BUMKAD olarak düzenledikleri konferansla yapay zekânın sunduğu fırsatları daha iyi anlayacak, kadın mühendislerin kritik rollerini tanımlayacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ülfet Öztürk, “Türkiye’de ve Bursa’da 3. defa Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansımızı gerçekleştirmemizde bizlere destek olan öncelikli olarak sponsorlarımıza ve katkı koyan herkese teşekkür ederim.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bozbey: “Kadınlar her alanda yüceltmek bizim görevimiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Mühendis Kadınlar Günü’nü kutlayarak programı gerçekleştiren BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Kadınların eğitim ve iş hayatında daha çok yer almasının Türkiye’nin gelişiminde katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Bozbey, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi kadın mutlu olursa, gülümserse tüm Türkiye mutlu olur. Baş tacı kadınlarımızı toplumun her alanında yüceltmek bizlerin görevidir” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konferansın ana temasını oluşturan yapay zekânın önemine de dikkat çekerek, “Google Türkiye’nin raporları gerçekten dikkat çekici. Yeni iş alanlarının açılması, geleceği yönlendirmesi tüm ülkeler için hayati bir konu. Ülke olarak bu gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve bunun da kadın ağırlıklı olması bizleri mutlu eder. Bu vesileyle konferansın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, BUMKAD yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Özdemir: “Kadın mühendis sayısı artmalı”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine düzenledikleri programdan dolayı teşekkür ederek, tüm kadın mühendislerin ve mühendis adaylarının Dünya Mühendis Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Şadi Özdemir, “Kadın mühendislerin sayısının artması bizleri mutlu ediyor. Kadınların ekonomiye katkılarını asla yadsıyamayız. Dünyanın kadınların elinde daha yaşanabilir bir yer olmasında kadınlarımızın yerini gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Nilüfer Belediyesi Başkanı olarak bizler de kadınların iş hayatında olmasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BUMKAD’a çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Uzmanlardan yapay zekâ oturumları

Konferansta açılış konuşmalarının ardından konusunda uzman konukların yer aldığı oturumlar gerçekleştirildi. İlk olarak Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, “Mühendislikte Güçlenen Dünyada Yapay Zekâ” konulu sunum gerçekleştirdi. Ecomuse Danışmanlık Şirketi Kurucusu Selen İnal “Yeşil Dönüşüm ve Mühendislik”, Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Özlem Zengin “Yapay Zekânın Telifi, Etiği ve Avrupa’daki Hukuki Gelişmeler”, TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü İsmet Kağan Yıldırım “Dönüşen Dünyada Türkiye Nerede”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Bursa Şube Başkanı Pof. Dr. Şüheda Özçakır “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Teknoloji”, Yapay Zekâ Yazarı Şule Güner ise “Yapay Zekâ Cinsiyet Eşitliği Getiriyor” konularında sunumlarını yaptılar. Konferansın kapanışında ise Bilgi Üniversitesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Filiz Dağ’ın katılımıyla İlham Veren Kadınlar Paneli düzenlendi.

Sponsorlara teşekkür plaketi

Konuşmaların sonunda programın ana sponsorları Borusan Boru, Era Alüminyum, Eyrice Diş, Gözetim Eğitim Danışmanlık yetkililerine; destek sponsorları Bamesa Çelik, Kırpart, Nestle Karacabey Kahvaltılık Gevrekler Fabrikası, Nilüfer Belediyesi, Ritim Yönetim Danışmanlık, Sirena Marine,Step Tasarım Mühendislik ve Zoom Mühendislik, Akel Eşarp’a ve Tesla yetkililerine teşekkür plaketi verildi. Ayrıca Latro Kimya, Step Tasarım Mühendislik, Sigortation, Eyrice Dental Gurup’a BUMKAD’a yeni katılan kurumsal üyelere de plaket verilirken Miniko projesine bağışta bulunarak katkı verenlere sertifika verildi.