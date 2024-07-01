Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), bölgenin 23. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırladığı ‘Hayalden Gerçeğe’ NOSAB’ın hikayesi kitabı ve belgeselini, düzenlenen gala programı ile tanıttı.

NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İzzet Şenocak, kamu kurumu yöneticileri, OSB temsilcileri, MARSİFED, PERYÖN, BUMKAD, BUİKAD ve Mor Salkım gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri ile bölge sanayicileri katıldı. Etkinlikte milletekilleri Orhan Şen ve Mustafa Öztürk de belgeselde emeği geçenler olarak yer aldı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “İki gün önce Ankara’da Türkiye’deki 403 organize sanayi bölgesi arasından 9 bölge içine girerek, Demirtaş ve Bursa OSB ile birlikte Yeşil OSB sertifikamızı aldık. Bu gelişmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir de Türkiye’de ilk ve tek olarak ‘Eşitlik Politikası’nı yayınlanan organize sanayi bölgesiyiz. Yani tüm dezavantajlı gruplar için birçok STK ile işbirliği yapıyoruz. Firmalarımızı ve bölgemizi geleceğe taşıyan faaliyetlerimizin yanı sıra örnek sosyal projeler de yürütüyoruz” diye konuştu konuştu.

NİLSİAD Başkanı Aras

Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras ise Bursa’da emeği geçen herkes ile birlikte güzel bir hikayeye imza attıklarını belirterek,

NOSAB’ın Türkiye çapında örnek bir organize sanayi bölgesi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü görmekten dolayı mutluluk ve gururunu dile getirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de büyük emeklerle yazılan bu başarı hikayesinin Nilüfer

İlçesi’nde gerçekleştiğini görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere NOSAB’ın 23 yıllık yolcuğunu anlatan ‘Hayalden Gerçeğe’ NOSAB’ın hikayesi belgeseli izletildi. Programın sonunda NOSAB’ın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca bu isimler adına bölgeye fidan dikilerek, Yeşil OSB unvanı taçlandırılacak.