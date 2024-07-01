Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Emin Yılmaz, Ahmet Akhan, Barış Yankı İçöz, Bülent Sezgin, Erdinç Aksoy, Ersin Yıldıran, Eyüp Turan, Fuat Kars, Hakan Işıkkent, Hasiye Yiğitbay, İbrahim Öge, İhsan Altıkardeş, Kenan Kibar, Musa Öztürk, Okan Tuna, Orhan Güney ve Tevfik Fikret Sönmez, Burhan Kaya, Enhar Güneş, Hurşit Topal, Necat Kırbulut, Rıdvan Tümenoğlu, Ruhi Berber.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Cemal Ekentok, Tahsin Ardıç, Teoman Alper.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Cihat Özkan, Halil Özçoban, Şaban Önen.

Federasyon Delegeleri: Nuri Kolaylı, Celil İnce, Erol Bilenser, Huriye Gül Kolaylı, Hüseyin Yeşilkavak, Mehmet Gerçeksi, Namık Göz, Nurullah Nuri Yavuz, Serkan Yetişmişoğlu, Selahattin Adıgüzeller.

Yönetim Kurulunda yapılan görev bölümde ise BGC Başkan Vekilliğine Ahmet Emin Yılmaz, Başkan yardımcılıklarına Fuat Kars, İhsan Altıkardeş ve Erdiç Aksoy, Genel Saymanlığa Tevfik Fikret Sönmez oybirliği ile seçildiler.

Basın Meslek Yasası

Konuşmasında basın sektöründe yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değinen BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma olanağı bulması için ilk şart, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Basın Meslek Yasası’nın çıkartılmasıdır. Mesleğimize saygınlığını yeniden kazandırabilmemiz için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Basın Meslek Yasası”, yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır” dedi.