Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Besaş ekmeğine yapılan fiyat düzenlemesine de değinen Bozbey, göreve geldikleri andan itibaren her adımı kamu adına attıklarını belirtti. İşin hakkaniyet boyutunun gözetilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

“Besaş ekmeğine son zam Temmuz 2023'te yapılmıştır. 400 gram ekmek 7.5 lira olmuştur. Yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen ana girdi olan unda yüzde 100’e yaklaşan bir artış olmuştur. Bununla birlikte işçiliğe ve diğer kalemlere gelen zamlarla birlikte maliyetlerde yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanmıştır. Buna rağmen biz ekmeğin kilosunu 31 lira civarında tuttuk. Yani 400 gram olarak üretilen ekmeği 12.5 lira yaptık.

Para kazanma derdinde değiliz

Besaş olarak para kazanmanın derdinde değiliz. Tam tersine vatandaşlarımızın ekmeği sofralarına maliyetine götürmesi için çaba harcıyoruz. Artan girdi maliyetleri sebebiyle tamamen Belediye bütçesinden karşılanacak bir zarara doğru giden süreç vardı. Elbette ülkemizde enflasyon ve fiyat artışları olmasın istiyoruz. Bu sayede biz de 400 gram ekmeği aynı fiyata satabilelim. Geldiğimiz süreçte yüzde 100 maliyet artışlarına rağmen bizim yaptığımız fiyat artışı yüzde 67’dir. Fiyatı yüzde 33 civarında aşağıda tutarak Bursalıların lehine adım attığımızı belirtmek istiyorum. Piyasada satılan ekmeklerin kilosu 50 lira civarındayken, Besaş ekmeğinin kilo fiyatı 30 lira civarındadır. Akaryakıta veya una gelecek zamlarla Belediye olarak belki de tekrar Besaş’ı finanse etmek durumunda kalacağız. Vatandaşımızın alım gücünü de yaşanan sorunları da biliyoruz. Ama bir de işin sürdürülebilir olması gerekir. Bunun için de fiyatların zaman zaman yine Bursalıların lehine düzenlenmesi gerekiyor. Biz de bunu yaptık.”