Firmadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tatlı atölyesi etkinliğinde bir araya gelerek hem keyifli hem de öğretici bir deneyim yaşadık. Etkinlik boyunca, sadece lezzetli tatlılar yapmayı değil, aynı zamanda iş yerindeki eşitlik ilkesinin önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk. Çalışma ortamımızda dayanışmayı ve anlayışı güçlendirmeyi hedefleyen bu etkinlik, ekibimizdeki uyumu ve iş birliğini pekiştirdi. Toplumun her alanında eşitlik ve adalet ilkelerine katkı sağlama vizyonumuzu sürdürürken, bu tür organizasyonlarla değerlerimizi pekiştirmeye devam edeceğiz.”

1979 yılında kurulan Ünver Group, Bursa'daki üretim tesislerinde otomotiv sektörüne yönelik hava, su, yağ ve yakıt sistemleri için kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal şekillendirilmiş boru ile plastik enjeksiyon parçalarını içten yanmalı, elektrikli ve hibrit motorlu modeller için üretimini sürdürüyor.

Bursa Kayapa OSB ve Badırga Karma OSB olmak üzere 2 farklı lokasyonda bulunan üretim tesislerinde toplam 20.000 m2 kapalı alanda en son teknolojileri kullanarak OEM ve TIER1 firmalarına üretim yapan Ünver Group, bünyesinde 400 çalışan barındırıyor.