Gazetemizin eski başyazarı, Türkiye’nin para politikası ve para teorisi alanında en değerli akademisyen ve ekonomistlerinden Prof. Dr. İlker Parasız, 2015 yılında hayatını kaybetmişti. 69 yaşında hayata veda eden ve ölümünün 9’uncu yılında unutulmayan Parasız, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 40 yıl boyunca öğretim üyeliği yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi. İlker Parasız, bir dönem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda da görev yaptı. Ekonomi alanındaki uzmanlığı sayesinde Merkez Bankası’na danışman olarak katkıda bulunan ve para politikası ile ilgili konularda çalışmalar yapan Prof. Dr. İlker Parasız, Merkez Bankası’nın çeşitli projelerinde de yer alarak Türkiye’nin ekonomik politikalarına katkı sağladı.

Editör: DİLEK ATLI