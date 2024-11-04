KOSAB'ın ev sahipliğinde Podyum Davet’te gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, OSB Başkanları ve yöneticileri ile bölge sanayicileri katıldı. KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, KOSAB’ın 20 yıl önce KESİAD çatısı altından çıkarak OSB statüsüne kavuştuğunu söyledi. Bölgede tek pay sahibinin bölgedeki sanayiciler olduğunu vurgulayan Hısımcıl, bölgenin üretim, istihdam ve ihracat değerleriyle kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getirirken, “Bursa’mıza ve ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle Bursa’ya ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kurucu Üyeler Unutulmadı

Etkinlikte, OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal tarafından KOSAB Başkanı Cem Hısımcıl’a Türkiye haritası şeklinde tasarlanmış Türk Bayrağı hediye edildi. Ayrıca, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk tarafından önceki dönem Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte KOSAB’ın kuruluşunda emeği geçen isimlere teşekkür plaket verildi. Programın sonunda, 20. yıl pastası da kesildi.