BYMMO Başkanı İhsan Akar’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda söz alan MUFAD Başkanı Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, 25 farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katıldığı çalıştayda sürdürülebilirlik raporlamasının önemine dikkat çekti. Gençoğlu, "Çalıştayımızın ilk gününde sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması ve bu raporlara güvence talebinin artması üzerinde duruldu. Bu durum, işletmelerin çevresel, sosyal ve kurumsal etkileri hakkında doğru ve güvenilir bilgi sunma gerekliliğini doğurdu" dedi. Türkiye'de sürdürülebilirlik raporlamasının zorunlu hale getirilmesine değinen Gençoğlu, "29 Aralık 2023 tarihinde, 2024 başından itibaren sürdürülebilirlik raporlaması standartları yürürlüğe girdi. 5 Eylül 2024'te ise Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu raporların güvence denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi, ülkemizde kurumsal sürdürülebilirliğin önemini daha da artırdı" bilgisini aktardı.

Editör: DİLEK ATLI