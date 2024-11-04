İki oturum halinde yapılan zirvenin açılışında konuşan Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Sorumlusu BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Lale Yıldız, “Tarım ve gıda sektörü stratejik bir öneme sahip. İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların sınırlı olması, bu sektörde yeni yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılıyor” dedi.

BUSİAD Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Başkanı ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş da, “Ülkemizde insanlarımızın yüzde 22’si yeterli gıdaya ulaşamamakta, yüzde 8.5’i ise açlık sınırında yaşamaktadır. Dünyada gıda fiyatları düşerken, ülkemizde artmaya devam etmektedir” diye konuştu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise BUSİAD’ın Bursa vizyonun gelişen bir Bursa’yı öngördüğünü ifade ederek, sanayi, tarım ve turizm ile gelişen Bursa için yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Küçükkayalar, bunun da sürdürülebilir olması gerektiğini de kaydederek, “1961’de ilk OSB’ye pilotluk yapan Bursa, dönüşüme de pilotluk yapabilecek yeterliliğe sahiptir” dedi. Bursa’ya yeni organize sanayi bölgeleri yapmaya çalışmanın tarım arazilerine dokunmadan zor olduğunu da kaydeden Küçükkayalar, “Onun yerine tekil sanayi tesisleri yapılabilir. Neden bu Büyükorhan’a olmasın” ifadesini kullandı.