Türkiye’nin tekstil sektöründeki en önemli merkezlerinden Bursa’nın, sektördeki tarihi rolünü bir kez daha öne çıkaracak olan, en son yeniliklerin ve ileri teknoloji çözümlerinin sergileneceği Bursa Tekstil Makineleri Fuarı’nın (BTM) lansman ve istişare toplantısı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) gerçekleştirildi. Bursa’nın tekstil sektöründeki makine üreticilerinden temsilcilere, kimyasal üreticilerden sektördeki diğer önemli paydaşlara kadar geniş bir katılımın olduğu toplantıda, BTM’nin Bursa’ya ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alındı.

BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, konuşmasında, “Türkiye’de tekstil sanayiinin gelişimine katkı sağlayan bir şehir olarak Bursa’yı, dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla buluşturacağız. Bu fuar, sektöre büyük bir ivme kazandıracak, yatırım olanaklarını genişletecek” dedi.

KFA Fuarcılık Genel Müdürü Erdal Usta da, 2025 yılından itibaren Bursa Fuar Alanı’nın işletmesinin KFA Fuarcılık tarafından yürütüleceğini ve yıl boyunca en az 30 fuarın hedeflendiğini belirtti.

150’den fazla firma katılacak

BTM, 19-22 Kasım 2025 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuar, ziyaretçilere tekstil makineleri ve teknolojileri alanındaki en son trendleri yakından inceleme fırsatı sunarken; katılımcılara yeni iş bağlantıları ve ticari işbirlikleri kurmaları için ideal bir ortam sağlayacak.

Fuar, Türkiye ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 150’den fazla firma ile 250’den fazla markayı bir araya getirecek. Katılımcılar arasında dokuma, örme, iplik eğirme, boya, dijital baskı ve terbiye işlemlerine yönelik makineler, ekipmanlar ve kimyasal üreticiler bulunuyor. Ayrıca dijitalleşme ve endüstri 4.0 çözümlerinin sergileneceği bu fuar, sektördeki en son teknolojilere ev sahipliği yaparak yenilikçi çözümler sunacak. Özellikle tekstil otomasyon, yazılım ve akıllı üretim sistemleri konusunda uzmanlaşmış teknoloji sağlayıcılar ve tekstil laboratuvar test cihazları da fuarın dikkat çeken katılımcıları arasında yer alacak.