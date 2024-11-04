AYDIN DAĞTEKİN

BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2025 yılında KFA Fuarcılık organizasyonuyla dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından IDEF’in yapılacağına belirterek, “Bu fuarı KFA Fuarcılık şirketimizin yapması stratejik bir adımdır. Bursa’da ekosistemimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Bursa olarak şayet bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bu ülkenin ekonomisinde varlığımızı güçlü şekilde devam ettirmek istiyorsak yeni iş modelleri geliştirmek zorundayız. 2013 yılında 16 proje ile başladık ve bugün 60 projeyi hayata geçirdik. Bizim ortaya koyduğumuz vizyon da projeler de farklı olmak zorunda. Çünkü bizim dönüştürücü gücümüz var” dedi.

Başkan Burkay, sektörlerde uygulanan iş modellerinde farklılaşmanın önemine değindi. İnovasyonun sadece üründe gerçekleştirilmediğine dikkati çeken Burkay, TEKNOSAB Lojistik Park GSYF’nin Türkiye’ye rol model olduğunu vurguladı. Burkay, “Özellikle iş yapış şekillerimizi farklılaştırmamız lazım. TEKNOSAB’da hayata geçirdiğimiz Lojistik Park projesi ile Türkiye'ye örnek olacak bir iş modelini hayata geçiriyoruz. Bu aslında Bursa'da ortaya çıkacak olan ekonomik değerden şirketlerimizin faydalanması adına ortaya konulmuş bir iş modeli. Çok güzel dönüşler var. Şu anda başvuru ve hesap açma işlemlerine ilişkin takvimi uzattık ama hızlı bir şekilde bu projeyi hayata geçireceğiz. Böylece iş modeli olarak da bütün Türkiye'ye örnek olacak bir projenin startını vermiş olacağız.” şeklinde konuştu.

1/100 binlik Çevre Planı

Burkay, konuşmasında 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İbrahim Burkay, “Şehrin içindeki sanayinin desantralizasyonu Bursa'nın meselesi. Sadece konutta değil, sanayide de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. İşte bunların 1/100 binlik plana işlenmesi bizim olmazsa olmazımız. Bursa'daki yapı stoğunun önümüzdeki 5 yıl içinde hızlı bir dönüşüme ihtiyacı var. Organize konut bölgeleri bu anlamda çok önemli bir projemiz. O yüzden yeni çevre düzeni planı çok kıymetli. Kent olarak, iş dünyası olarak bu konularda projelerimizi ve yol haritamızı ısrarla anlatmaya devam etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.