UİB’in 2024 Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayındaki ihracatı 3.4 milyar dolar olan UİB’in, Ocak - Mayıs dönemi ihracat tutarı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 15 milyar 713 milyon 833 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Son birkaç aydır yatay seyreden ihracatımız mayıs ayı ile birlikte yeniden yükselmeye başlamıştır. İhracatçılarımız artan maliyetler nedeniyle emek yoğun sektörlerde fiyatı tutturmakta zorlanıyor. Buna rağmen ihracatımızın artıyor olması ihracatçılarımızın başarısıdır" dedi.

Birliklerin performansları

· Mayıs ayında ihracatını 2 milyar 772 milyon 69 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), bu yılın ilk beş ayındaki ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artarak 13 milyar 15 milyon 930 bin dolara ulaştı.

· Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Mayıs ayında 127 milyon 699 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk beş aylık ihracatı ise 560 milyon 642 bin dolar olarak gerçekleşti.

· Mayıs ayı ihracatı 89 milyon 965 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Mayıs ihracatı da 393 milyon 960 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

· Mayıs ayında, 20 milyon 634 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), Ocak-Mayıs dönemi ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 117 milyon 652 bin dolar oldu.

· Mayıs ayında, 9 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), ilk beş aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artarak 60 milyon 160 bin dolar düzeyine ulaştı.