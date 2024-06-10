Turizm sektöründe etik ilkelerin benimsenmesi ve uygulanmasına katkı vermek amacıyla gerçekleşen çalıştaya, BTSO Yönetim kurulu Üyesi Erol Kılıç, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, SKAL Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin ve konsey üyeleri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Bursa’nın, sanayi ve üretim altyapısının yanında tarihi ve kültürel değerleriyle de güçlü bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’nın sahip olduğu değerlerin gün yüzüne çıkması ve dünyaya tanıtılmasının ancak ortak bir hareket kültürüyle mümkün olduğunu belirten Kılıç, “Bizler ne pahasına olursa olsun kazanmayı, doğru bulmuyoruz. Özellikle turizm gibi rekabetin yoğun olduğu bir sektörde etik değerlerin korunması gerektiğine inanıyoruz. En büyük turizm işletmesinden en küçüğüne kadar tüm paydaşların turizmin etik değerleri ve ilkelerine sahip çıkmasının Bursa turizminin hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Örnek bir organizasyon

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker de, sektörde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek, etik değerler üzerine önemli bir çalıştaya imza attıklarını söyledi. SKAL Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin ise “Tüm katılımcılar için çok faydalı bir çalıştay oldu” dedi.