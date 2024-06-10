Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 55 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun 135. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcıları Metin Şenyurt ve Murat Bayizit, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis ve Komite Üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Oda’nın kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO’nun kurulduğu günden bu yana üyeleriyle birlikte kenti ve ülkesi için değer üreten, toplumsal sorumluluklarını bilen, ilklere imza atmayı kurumsal bir kimlik haline getiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da, tüm zor dönemlere rağmen BTSO’nun kent ekonomisinin ve sosyal hayatın gelişimine önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.