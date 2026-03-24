Üç yılda bir düzenlenen EuroShop, yeni ürün ve çözümlerin sergilendiği bir fuar olmaktan çok perakende ekosisteminin dönüşümünü şekillendiren stratejik bir platform niteliği taşıyor. ÜÇGE de bu vizyon doğrultusunda; tasarım, üretim, teknoloji ve sürdürülebilirliği odağına alan bütüncül yaklaşımını uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

ÜÇGE Grup Şirketleri bu yıl; ÜÇGE Mağaza Ekipmanları, ONTO ve REVEGO olmak üzere üç markasıyla fuarda yer aldı. Her biri kendi uzmanlık alanında konumlanan markalar yenilikçi mağaza konseptlerinden dijital dönüşüm çözümlerine, çevreci üretim anlayışından entegre perakende teknolojilerine kadar geniş bir çözüm ekosistemi sundu.

Modern çizgilerle kurgulanan, açık ve etkileşimli alanlar üzerine tasarlanan stant mimarisi ise ÜÇGE’nin yalın ama güçlü tasarım dilini yansıttı. Ziyaretçi deneyimini merkeze alan bu yaklaşım, fuar boyunca yoğun ilgi gördü ve birçok yeni iş birliği için güçlü bir zemin oluşturdu.

ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven, fuar değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“EuroShop, global stratejimizi sahada ortaya koyduğumuz en güçlü platformlardan biri. 33 yıldır aralıksız katılım göstermemiz; istikrara, kaliteye ve uluslararası iş birliklerine verdiğimiz önemin açık bir göstergesi. Bu organizasyonda ürünlerimizin ötesinde, mühendislik gücümüzü, tasarım yaklaşımımızı ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu paylaşıyoruz. Perakendenin dönüşüm sürecinde aktif rol alan, çözüm geliştiren ve yön belirleyen bir yapıya sahibiz.”

Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras ise fuarın stratejik çıktılarının altını çizdi:

“Bu yıl fuarda kurduğumuz uluslararası bağlantılar, yeni pazarlara yönelik temaslarımız ve teknoloji odaklı çözümlerimize gösterilen ilgi, doğru bir dönüşüm yolunda olduğumuzu gösteriyor. Entegre çözüm kabiliyetimiz ve mühendislik altyapımız sayesinde iş ortaklarımızın büyüme hedeflerine somut katkı sunuyoruz. ÜÇGE, üretim gücünü stratejik bakış açısıyla birleştiren entegre bir çözüm markası olarak global büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.”

50. yıl buluşması: Geçmişten geleceğe güçlü bir köprü

EuroShop 2026, ÜÇGE için ayrı bir anlam daha taşıdı. 50. yılını kutlayan marka, fuar kapsamında gerçekleştirdiği özel buluşma ile iş ortakları ve paydaşlarıyla bu önemli kilometre taşını paylaştı. Yarım asırlık yolculuğun deneyimi ile geleceğin perakende dünyasına yönelik vizyonun bir araya geldiği bu buluşma, ÜÇGE’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerini ve global kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras, buluşmanın anlamını değerlendirirken, “50 Yıllık Miras, Global Bir Yolculuk vizyonuyla ilerleyen yarım asırlık hikâyemiz, bize değişimi doğru okumayı ve cesur adımlar atmayı öğretti. EuroShop’ta 50. yılımızı kutlamak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe nasıl baktığımızı gösteren güçlü bir eşik oldu. Tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, ÜÇGE’nin global ölçekte kalıcı değer üretme kararlılığını ve uzun vadeli büyüme vizyonunu somut biçimde ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

33 yıllık EuroShop istikrarı ve 50 yıllık üretim gücüyle ÜÇGE, perakende sektöründe bugünü şekillendiren ve geleceğe yön veren güçlü oyuncular arasındaki konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor.