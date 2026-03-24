Endüstriyel üretimde kalite, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, günümüzde rekabetin en kritik unsurları arasında yer alırken, SAR Teknik bu alanda dikkat çeken stratejik bir dönüşüm sürecini başlattı. Şirket, uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla otomotiv ve raylı sistemler sektörlerinin en prestijli kalite standartları olan IATF 16949 ve IRIS sertifikasyon süreçlerini resmen devreye aldığını duyurdu. Söz konusu adım, yalnızca bir belgelendirme süreci olmanın ötesinde, firmanın üretim ve yönetim anlayışında köklü bir değişimi işaret ediyor. Yeni dönemde SAR Teknik, ileri kalite mühendisliği uygulamaları, risk tabanlı proses yönetimi, sıfır hata yaklaşımı ve uçtan uca izlenebilirlik altyapısını kurumsal yapısına entegre etmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle ile şirketin, otomotiv ve demiryolu endüstrilerindeki uluslararası tedarik zincirlerine doğrudan dahil olması planlanıyor. Aynı zamanda üretim ve mühendislik süreçlerinde yüksek hassasiyetli kalite kontrol mekanizmalarının devreye alınmasıyla, müşteri beklentilerinin ötesine geçen ölçülebilir ve sürdürülebilir performans çıktılarının elde edilmesi amaçlanıyor. SAR Teknik’in öncelikli hedefleri arasında, küresel pazarda güvenilir, şeffaf ve tercih edilen bir çözüm ortağı konumuna ulaşmak da yer alıyor. Başlatılan sertifikasyon süreçleri, firmanın yalnızca mevcut standartlara uyum sağlamakla kalmayıp, geleceğin endüstriyel kalite anlayışını şekillendirme iddiasını da ortaya koyuyor.

Küresel rekabette gücü artacak

Dijitalleşme, süreç optimizasyonu ve sürekli iyileştirme prensipleriyle desteklenen bu dönüşüm, şirketin yüksek katma değerli üretim ve mühendislik çözümlerinde yeni bir seviyeye taşınmasını hedefliyor. Yetkililer, kaliteyi bir sonuç değil; ölçülebilir, yönetilebilir ve sürekli geliştirilebilir bir sistem olarak ele aldıklarını vurgularken, atılan her adımın iş ortaklarına daha güçlü, daha şeffaf ve daha güvenilir bir iş birliği sunma vizyonunun parçası olduğunu belirtiyor. SAR Teknik’in bu hamlesi, Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırma yolunda atılmış önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.