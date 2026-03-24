Fuarda en görkemli ve en aktif standlardan biri olan Bemis standı; Almanya, Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden sektör temsilcileri ve iş ortaklarını ağırladı. Türkiye’den gelen partnerlerin de ziyaret ettiği standda Avrupa’nın önemli firmalarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Bemis yetkilileri, uluslararası bir platformda Türkiye’yi temsil etmekten duydukları gururu ifade etti. Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve özellikle Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim ile Orta Doğu’daki savaş ortamı nedeniyle bazı bölgelerden ziyaretçi sayısında düşüş yaşansa da fuar, Bemis için oldukça verimli geçti. Yeni iş birlikleri kuruldu, birçok yeni müşteri ile anlaşmalar sağlandı ve Bemis ürünleri uluslararası ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. Fuarda özellikle elektrikli araç şarj çözümleri büyük ilgi topladı. Bemis’in yerli ve milli mühendislikle geliştirdiği akıllı şarj çözümleri; elektronik, yazılım ve donanımı bir araya getirerek sektöre katma değer sağlayan teknolojiler olarak öne çıktı. Akıllı şarj cihazları ve mobil uygulama entegrasyonu gibi özellikleriyle dikkat çeken Charger serisi, fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini gördü.

Yenilikçi çözümler geliştiren teknoloji üreticisi konumunda yer alıyor

Bemis Teknik Elektrik standında ayrıca şirketin geliştirdiği 160 Amper ürün grubu da önemli ilgi topladı. Bugün için standart dışı bir çözüm olarak değerlendirilen ancak yakın gelecekte sektörde standart haline gelme potansiyeli bulunan bu ürün, Bemis’in sektörde yalnızca üretici değil aynı zamanda yenilikçi çözümler geliştiren bir teknoloji üreticisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bemis Grup bünyesindeki markalardan BYES ise fuarın en merak edilen markalarından biri oldu. Rakip firmalar ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun şekilde incelenen BYES ürünleri, değişen dünyaya uyum sağlayan yeni nesil çözümleriyle dikkat çekti. Bemis standında sadece ürünler değil, ziyaretçi deneyimi de ön plandaydı. Standda gerçekleştirilen interaktif oyun ve yarışma konsepti ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Gün boyunca oynanan oyunlar ve düzenlenen yarışma, standın sürekli canlı kalmasını sağlarken ziyaretçiler için fuara eğlenceli ve akılda kalıcı bir deneyim kattı. Kalabalık ve güçlü bir ekip ile fuarda yer alan Bemis, üç markasıyla birlikte inovasyon, kalite ve üretim gücünü uluslararası ziyaretçilere sergiledi. Fuara katılım, Bemis’in küresel pazarlardaki büyüme hedeflerinin önemli bir adımı olarak değerlendirilirken, şirket yetkilileri değişen dünyaya uygun yeni çözümler üretmeye ve uluslararası pazarlarda büyümeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Haziranda Münih’teki fuarda yerini alacak

Bemis Grup, fuarda sergilediği yenilikçi yaklaşımı ve yeni teknolojilerini bir sonraki uluslararası buluşmada da tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Haziran ayında Münih’te düzenlenecek Intersolar Europe 2026 fuarında da yer alacak. Bemis yetkilileri, paydaşlarını ve iş ortaklarını bu fuarda standlarını ziyaret etmeye davet ederken, yeni ürünler ve teknolojilerle ilgili sürprizlerin de ziyaretçileri beklediğini belirtti. Bemis Teknik Elektrik, artan ürün çeşitliliği, yenilikçi yaklaşımı ve teknoloji odaklı üretim gücüyle dünya pazarındaki hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.