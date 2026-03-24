Özen Grup ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile “Ekrem Özen Eğitim ve Gelişim Programı” resmen hayata geçti. Projeyle, sektörün geleceğine taze bir nefes getirilmesi hedefleniyor. Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde seçilen 11. sınıf öğrencileri, eğitimleri süresince Onursal Tarım seralarından Rapata üretim tesislerine kadar geniş bir yelpazede saha deneyimi kazanacaklar. Programı başarıyla tamamlayan gençler, mezuniyet sonrası Onursal Tarım, Rapata, Onur Market ve Özen Gross şirketlerinde istihdam edilerek profesyonel hayata bir adım önde başlayacaklar.

İmza töreninde konuşan Özen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özen, tarım ve gıdanın artık ülkeler için en kritik stratejik meselelerin başında geldiğini belirtti. Türkiye’de çiftçi yaş ortalamasının 56’ya ulaştığına dikkat çeken Özen, bu tabloyu değiştirmek ve toprağı gençleştirmek için ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı. “Biz bugün burada sadece bir protokol imzalamıyoruz, sektörümüzün yarınlarına can suyu veriyoruz” diyen Özen, öğrencileri geleceğin teminatı olan fidanlar olarak gördüklerini ifade etti. Onur Özen, bu gençlerin modern tarım tekniklerini bizzat sahada öğreneceklerini ve tarladan rafa uzanan tüm süreci yaşayarak deneyimleyeceklerini vurguladı.

Konuşmasının devamında program mezunlarının sahada pişerek uzmanlaşacaklarını belirten Onur Özen, “Onur’un Fidanları” tarlalarımızdan mağaza raflarına kadar tüm süreci deneyimleyebilecekler” dedi. Bu kapsamlı saha tecrübesinin gençlere büyük bir özgüven katacağını vurgulayan Özen, mezunların iş kaygısı taşımadan Onur Market ve Özen Gross çatısı altında nitelikli profesyoneller olarak Özen Grup ailesine katılacaklarını belirtti.

Törende söz alan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, mesleki eğitimin sektörle kurduğu güçlü iş birliklerinin öğrencilerin geleceğini doğrudan şekillendirdiğini vurgulayarak, “Eğitim ile üretimi buluşturan bu tür protokoller, gençlerimizin hem nitelikli birer meslek sahibi olmalarına hem de istihdama daha güçlü bir şekilde katılmalarına imkân sağlamaktadır. ‘Onur’un Fidanları’ projesi, öğrencilerimizin teorik bilgilerini sahada deneyimleyecekleri örnek bir model sunmaktadır. Bu iş birliğinin, tarım ve gıda sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırma noktasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.