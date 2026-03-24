Elektrifikasyon alanında endüstriyel taahhüt projeleri gerçekleştiren Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı, Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, 2026 yılı itibarıyla enerji kesintilerinin işletmeler açısından daha kritik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Karabiber, “Enerji sürekliliği artık teknik departmanın değil, yönetim kurulunun gündemidir. Bu konu bir ekipman yatırımı değil, stratejik bir risk yönetimi kararına dönüşmüştür” dedi.

“Asıl risk kesinti değil, hazırlıksızlıktır”

Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, bir işletmenin kesinti anında ne kadar süre dayanabileceğini bilmemesinin en büyük kırılganlık göstergesi olduğunu belirterek, “30 dakikalık bir duruş yalnızca üretim kaybı anlamına gelmez. Personel maliyeti, makinelerin yeniden devreye alınma süresi, tedarik zinciri gecikmeleri ve müşteri güveni kaybı zincirleme etki yaratır. Gerçek kayıp o an yaşanan değil, planlama zincirini bozan domino etkisidir” şeklinde konuştu.

Organize sanayi bölgeleri ölçeğinde düşünüldüğünde, bir kesintinin tek bir firmayı değil, tüm üretim ekosistemini etkileyebileceğini vurgulayan Karabiber, enerji sürekliliğinin bölgesel rekabet gücü açısından da belirleyici hale geldiğini ifade etti.

“Jeneratör sahibi olmak tek başına yeterli değil”

Birçok işletmede yedek güç sistemi bulunduğunu ancak bunun tek başına güvence anlamına gelmediğini söyleyen Karabiber, kapasite analizinin güncel yük üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında, “Son yatırımlar, kapasite artışları, yeni hatlar hesaba katıldı mı? Otomatik transfer sistemleri doğru projelendirildi mi? Yakıt kapasitesi kriz senaryosuna uygun mu? Sistem düzenli ve yük altında test ediliyor mu? Bu soruların net cevabı yoksa, sistem varmış gibi görünür ama kriz anında devreye girmeyebilir” diyen Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, yanlış kapasite seçiminin en kritik anda sistemi işlevsiz bırakabileceğini dile getirdi.

Doğru planlama, disiplinli risk yönetimi

Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı, Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber’e göre yedek güç planlaması bir ‘ürün tercihi’ değil, bütüncül bir risk yönetimi disiplini. Güncel yük analizi, kritik hat önceliklendirmesi, otomatik ve senkron devreye giren altyapı ve periyodik kayıtlı testler bu disiplinin temel unsurlarını oluşturuyor.

Yedek güç sistemlerinde yalnızca kapasitenin değil, marka güvenilirliği ve servis sürekliliğinin de hayati önem taşıdığını belirten Karabiber, “Kriz anında ulaşılabilir teknik destek, işletmenin gerçek güvencesidir. Soru artık ‘Jeneratör alalım mı?’ değil. Asıl soru ‘Enerji kesildiğinde sistemimiz gerçekten çalışacak mı?’ olmalı. Enerji sürekliliği şansa bırakılmaz, planlanır. Hazırlıklı olan işletme durmaz; hazırlıklı olan işletme güven verir” dedi.